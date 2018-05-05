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Zürafa ünlü yönetmeni 5 metre fırlatıp öldürdü!

ZÜRAFA ÜNLÜ YÖNETMENİ 5 METRE FIRLATIP ÖLDÜRDÜ!

Ödüllü yönetmen Carlos Carvalho Güney Afrika'da çekim yaparken zürafanın saldırısına uğradı. Aldığı darbeyle 5 metre havaya savrulan yönetmen hayatını kaybetti.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Zürafa Ünlü Yönetmeni 5 Metre Fırlatıp Öldürdü!(9/10)5

Ödüllü yönetmen Carlos Carvalho Güney Afrika'da safari parkında çekim yaptığı sırada zürafanın darbesiyle hayatını kaybetti.

5 METRE HAVAYA FIRLATTI

47 yaşındaki yönetmen bir çiftlik kuran bir aileyi anlatan TV programı için oradaydı.

Zürafanın ayaklarına ve vücuduna yakım çekim başlayan Carvalho, zürafanın boynunu sallamasıyla darbe aldı. Darbeyle 5 metre havalanan yönetmen sert bir şekilde yere düştü.

KAFA TRAVMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Parkın sahibi zürafanın yönetmeni takip ettiğini ancak yönetmenin meraklı göründüğünü bu yüzden onun tehdit altında olduğunu fark edemediklerini anlattı.

Carvalho kafa travması sonucunda hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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